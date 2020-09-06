ولادة طفل برأسين في سوهاج (صور)

شهد مركز دار السلام بمركز عبد الحميد قورة الطبي بمحافظة سوهاج، ولادة طفل برأسين، قبل أن يتوفي بعدها بساعات.وقال الدكتور أحمد صابر محمد، أخصائي النساء والتوليد والمشرف على حالة ولادة لسيده أنجبت طفل برأسين، إنه شهد حالة ولادة طبيعية نادرة لسيدة في الشهر الثامن بدار السلام، أنجبت توأم ذكور أحدهما برأسين.وأضاف صابر، أنه أثناء متابعة السيدة الحامل ظهر عليها وجود تؤم، جرى عمل أشعة رباعية الأبعاد للتأكد من الحالة، وأظهرت نتيجة الأشعة وجود تؤم ملتصق، لافتًا إلى أن هذا الحمل هو الثاني للسيدة، مضيفًا أن سبب التوأم الملتصق يرجع إلى تأخر انقسام العلقة في الرحم، وهي حالة نادرة من نوعها بنسبة 1 لكل 250 ألف حالة تقريبًا.