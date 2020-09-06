إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والطرق بالمنيا

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي بحضور على محمد كويس نائب المركز، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.وأسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي والطرق في نطاق مجلس قروي حلوة بمساحة 12 قيراط و5 سهم وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.تأتى هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي وجه باستمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المعنية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.كما شدد المحافظ على وقف كافة المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحسم، وقد قامت الوحدات المحلية بعمل حصر بالأبنية المخالفة ووضعت علامات إرشادية هذا العقار مخالف، وحذرت الوحدات المحلية من عدم التقدم بطلبات المصالحات التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.