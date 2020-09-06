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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تدعم الهند بـ 330 ألف أداة لاختبار كورونا و460 مليون يورو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
جيرد مولر
جيرد مولر
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قال وزير التنمية الألماني جيرد مولر، إن بلاده ستدعم الهند بـ 330 ألف أداة لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و600 ألف قطعة من معدات الحماية الشخصية تقدر بنحو 15 مليون يورو، فضلًا عن تقديم قروض قصيرة المدى بقيمة 460 مليون يورو.

ونقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية عن مولر قوله - في تصريح له اليوم الأحد - إن ألمانيا توسع بشكل كبير برنامج المساعدة الخاص بها في الهند التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هذه المساعدات تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

يشار إلى أن الهند ثالث أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد إذ يتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا الـ4 ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل اللتين سجلتا أكثر من 6.3 مليون إصابة و4.1 مليون إصابة على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أنها سجلت 90 ألفا و632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة، كما سجلت 1065 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 70 ألفا و626 حالة.

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