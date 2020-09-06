رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مالاوي تنوي فتح سفارة لها في القدس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
لازاروس تشاكويرا
لازاروس تشاكويرا
سارة شريف
طباعة
أعلن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطابه أن بلاده تنوي فتح سفارة لها في إسرائيل، وهذه الخطوة جزء من الإصلاحات في وزارة الخارجية في العاصمة ليلونغوا والبعثات الدبلوماسية في العالم حتى يتمكنوا من تمثيل مصالح البلاد بشكل أفضل، وفق ما أفادت به تقارير عبرية اليوم.

وقال تشاكويرا: "الإصلاحات ستشمل إعادة النظر بتواجدنا الدبلوماسي. بما في ذلك رغبتنا في فتح بعثات جديدة في لاغوس، نيجيريا والقدس"، وأضاف أنه حالياً لا يوجد للدولة الإفريقية أي سفارة في إسرائيل، وان السفير الإسرائيلي لمالاوي يعمل من كينيا.

تشاكويرا ابن الـ65 عاما كان في الماضي زعيما لكنيسة انجيلية، وهو الأمر الذي يفسر رغبته إصلاح علاقات بلاده الخارجية بإسرائيل، وفتح سفارة في القدس، حيث معروفا أن الإنجليين يتماهون عقائدياً مع اليهود.

مالاوي تقع غرب افريقيا بين موزبيق، تنزانيا وزامبيا، تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، 75% منهم مسيحيين و14% مسلمين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

إنهاء تكليف مسئول بسبب «تصالح الـ33 مليون جنيه» في كفرالشيخ

تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

اليابان تُجلي أكثر من 780 ألف شخص استعدادًا لإعصار «هايشن»

ابتكار جيل جديد من البطاريات تعمل بدون خطر الانفجار

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

محمد نبيل: إنهاء هيكلة العاملين بإقليم وسط الصعيد الثقافي

أمسيات شعرية ومناقشات أدبية بـ «ثقافة القليوبية»

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع