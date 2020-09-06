مالاوي تنوي فتح سفارة لها في القدس

أعلن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطابه أن بلاده تنوي فتح سفارة لها في إسرائيل، وهذه الخطوة جزء من الإصلاحات في وزارة الخارجية في العاصمة ليلونغوا والبعثات الدبلوماسية في العالم حتى يتمكنوا من تمثيل مصالح البلاد بشكل أفضل، وفق ما أفادت به تقارير عبرية اليوم.وقال تشاكويرا: "الإصلاحات ستشمل إعادة النظر بتواجدنا الدبلوماسي. بما في ذلك رغبتنا في فتح بعثات جديدة في لاغوس، نيجيريا والقدس"، وأضاف أنه حالياً لا يوجد للدولة الإفريقية أي سفارة في إسرائيل، وان السفير الإسرائيلي لمالاوي يعمل من كينيا.تشاكويرا ابن الـ65 عاما كان في الماضي زعيما لكنيسة انجيلية، وهو الأمر الذي يفسر رغبته إصلاح علاقات بلاده الخارجية بإسرائيل، وفتح سفارة في القدس، حيث معروفا أن الإنجليين يتماهون عقائدياً مع اليهود.مالاوي تقع غرب افريقيا بين موزبيق، تنزانيا وزامبيا، تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، 75% منهم مسيحيين و14% مسلمين.