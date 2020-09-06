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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تعرض محافظات مصر للسيول الفترة المقبلة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:09 م
السيول
السيول
إيمان ماهر
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قال مصدر مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة ولكنها تقل اليوم مع انخفاض السيول تدريجيًا. 

أخبار السيول في محافظات مصر

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة على مناطق من جنوب سيناء ولن تسقط السيول على أى محافظة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن محافظات الجمهورية ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة على السواحل الشمالية، مع بدء فصل الخريف في 23 سبتمبر المقبل. 

سيول في مناطق جبلية

وكانت قد أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، 4 طرق من وإلى المحافظة بسبب سقوط سيول بمناطق جبلية مختلفة، وكذلك عاصفة ترابية بالتنسيق مع المحافظات الأخرى.

وكشفت إدارة مرور البحر الأحمر عن إغلاق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب سقوط سيل بالكيلو 90 باتجاه محافظة المنيا، كذلك تم غلق طريق سفاجا- سوهاج بعد سقوط سيول بالكيلو 85 باتجاه سفاجا.

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كما أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر طريق سفاجا - قنا، بسبب عاصفة ترابية باتجاه ونطاق محافظة قنا، كذلك طريق القصير قفط لسقوط سيل بطريق باتجاه مدينة القصير بالبحر الأحمر.

وكانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء الأمس سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

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