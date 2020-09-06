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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا بالأوبرا 18 سبتمبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
دعاء عبد المقصود
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يحيى الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية في المسرح الكبير يوم الجمعة 18 سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يقدم الفنان عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية والطربية منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، وغيرها.

ويشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار، والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل، والنفيخة، ومسار إجبارى، وفرقة أوبرا القاهرة، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والمنشدان وائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس، و"بغدادى بيج باند"، وفرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، وسعيد الارتيست، ونسمة محجوب، وأوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، وفرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد)، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، ووران أبو طالب، ووسط ‏البلد‎.

يذكر أن هاني شاكر، طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدي" والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

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