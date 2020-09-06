فتح مكتبات «آداب أسيوط» بثُلث طاقتها لمنع انتشار كورونا

تفقد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، يرافقه نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي، مكتبات كلية الآداب، والتي تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات اللغوية العريقة ذات الصلة بطبيعة الدراسة بالكلية في العلوم الإنسانية المختلفة.وصرح الدكتور أحمد المنشاوي بأنه وفق الخطة الاحترازية التي وضعتها الجامعة فى مختلف القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا، فإنه تم تعميم التوجيهات الموحدة على مختلف الجامعات بضرورة الالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم داخل مكتبات ومعامل كليات الجامعة، واقتصار دخول المترددين فقط على ثلث العدد الإجمالي للمكان مع ترك مسافات آمنة ومتباعدة بين الأفراد وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.وأشار الدكتور أحمد صابر، عميد كلية الآداب، إلى أن الكلية تضم 3 مكتبات وهي "المكتبة الرئيسية" والتي تخدم طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية وتحتوي أكثر من 40 ألف كتاب من أشهر وأهم الكتب في مختلف المجالات المختصة، وتستقبل 50 ألف طالب سنويًا، إلى جانب "مكتبة اللغة" ومكتبة أخرى للدوريات العلمية لخدمة أقسام الكلية المختلفة.