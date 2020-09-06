القبض على 6 عاطلين بـ3 كيلو بانجو و4 أسلحة نارية بأسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان،بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من القبض على 6 عاطلين، خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 6 عاطلين، بحيازتهم (4 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 3.500 كيلو جرام)، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.