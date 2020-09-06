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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل وموظفة تحايلا على المواطنين لإنهاء مخالفات البناء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
ضبط عاطل
ضبط عاطل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على عاطل اتفق مع موظفة في رئاسة حي على التحايل على المواطنين لإنهاء أوراق التصالح في مخالفات المبانى دون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية مقلد.

وبمواجهته اعترف بتصنيعه بناءً على طلب إحدى السيدات، موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى للتمكن من التحايل على المواطنين المخالفين للمبانى بدون ترخيص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سيدة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول، أنكرت ما نسب إليها، وادعت عدم صلتها بالمتهم.

وبفحص هاتفها تبين احتواؤه على محادثات بينهما وكذا رسائل من بعض المواطنين تتضمن طلب إنهاء أوراق خاصة بهم بالحى محل عملها خارج نطاق اختصاصها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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