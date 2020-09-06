«تعليم الجيزة» تعلن التنسيق الثاني لرياض الأطفال بالتجريبيات

أعلنت الادارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تنسيق المرحلة الثانية لقبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، 2020-2021، وفقًا للنزول لسن الطلاب.وأعلنت إدارتي أكتوبر والعمرانية التعليمية، اختلاف تنسيق كل مدرسة عن الأخرى، وفقًا للكثافة العددية.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن الإطلاع على كشف أسماء الطلاب المقبولين بالإدارة التعليمية، وأكدت المديرية أنه يتم اعلان نتائج باقي التنسيقات، في حين ظهورها على مستوى الإدارات والمحافظات.من المقرر أن تعلن باقي إدارات المديرية تباعًا، التنسيق الخاص بها، وفقًا لسن الطلاب.