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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الجيزة» تعلن التنسيق الثاني لرياض الأطفال بالتجريبيات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
تنسيق
تنسيق
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت الادارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تنسيق المرحلة الثانية لقبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، 2020-2021، وفقًا للنزول لسن الطلاب.

وأعلنت إدارتي أكتوبر والعمرانية التعليمية، اختلاف تنسيق كل مدرسة عن الأخرى، وفقًا للكثافة العددية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن الإطلاع على كشف أسماء الطلاب المقبولين بالإدارة التعليمية، وأكدت المديرية أنه يتم اعلان نتائج باقي التنسيقات، في حين ظهورها على مستوى الإدارات والمحافظات.

من المقرر أن تعلن باقي إدارات المديرية تباعًا، التنسيق الخاص بها، وفقًا لسن الطلاب.

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