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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء تكليف مسئول بسبب «تصالح الـ33 مليون جنيه» في كفرالشيخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرارا حمل رقم 723 يقضي بإنهاء تكليف المهندسة أمل محمد السيد بحر، مديرة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفرالشيخ، والمسئولة عن تخليص أوراق التصالح في مخالفات البناء، ونقلها للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي.

يأتي ذلك عقب نشر "الدستور" تقريرا بتاريخ 3 أغسطس بعنوان "صاحب تصالح الـ33 مليون جنيه: أواجه تعنتا في تخليص أوراقي"، رصدنا التعنت في تخليص أوراق التصالح بمجلس مدينة كفرالشيخ، عبر الحديث مع صاحب الأزمة، أشهر متصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، واشتكى من التعنت في تخليص أوراقه رغم دفعه كامل المبلغ المستحق.

في السياق ذاته، أعلن محافظ كفرالشيخ وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن، بصفة يومية، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراض زراعية ولا مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية.

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