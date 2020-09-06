الأسواق العالمية تهبط بمؤشرات البورصة جماعيا بمستهل تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من التراجعات الحادة التى أصابت أسواق المال الأوروبية والأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13049 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة.وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 43.2 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الحفر الوطنية، 475.2 ألف سهم، 21252 سهم، 41 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 395 سهما، كما اشترى مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين 1.6 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 200 ألف سهم.وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.وفي سياق آخر أعلن بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 18.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 483.5 مليون جنيه مقارنة مع مليار جنيه بنسبة انخفاض 53.6%.