لاحتوائها على فيتامينات.. 12 نوع عصير طبيعي يعززون مناعة الجسم

1- عصير التفاح والجزر والبرتقال

2- البرتقال والجريب فروت

3- عصير البنجر

4- المانجو

5- خليط الكيوي والفراولة والنعناع

6- عصير البطيخ

7- عصير الطماطم

8- الزنجبيل والكمثرى

9- الليمون والزنجبيل

10 - خليط السبانخ والخس

11- مشروب التمر الهندي

12- مشروب العرقسوس

تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تساعد أجسامنا على مقاومة الأمراض، ويقدم موقع «webteb» أفضل العصائر لتعزيز الجهاز المناعي، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير التقليدية، تحتوي العصائر الطبيعية على الكثير من الفيتامينات التي تعين الجسم على مقاومة الأمراض، وتعطيه أيضًا الطاقة اللازمة للحفاظ على الصحة ومنها:تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب 6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.يعد البرتقال والجريب فروت مهمين لفيتامين سي الذي يكافح البرد والانفلونزا، ويعتبرا من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين، وفيتامين ج، والكبريت، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والكولين.واحدة من أفضل الفواكه المضادة للفيروسات والمهمة لجهاز المناعة، وذلك لأنها تحتوي على الفيتامينات التي تحمي الخلايا من التلف وتعزز من الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض.يحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها المغنيسيوم، والزنك، وحمض الفوليك، والفيتامينات مثل سي.وهو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.عصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة، ومقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.إذا كنت تعاني من احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات، ويعزز الدورة الدموية، ويخفف الصداع ويمكن إضافة عصير الكمثرى لتحفيز الجسم على إزالة السموم.ولعلاج نزلات البرد علينا تناول الليمون دافئا بعد غلى شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، الزنجبيل له القدرة على قتل الميكروبات وزيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوى جهاز المناعة.يعد هذا الخليط مصدرا هاما جدًا للحديد، ويمكن إضافة البقدونس عليه للحصول على نسبة أعلى من فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا مهمًا في انتشار الخلايا المناعية ومقاومة الالتهاب، وإنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات والأمراض.يفيد في التخفيف من الحموضة الزائدة من الجسم، كما يحتوي على عدد من المضادات الحيوية التي تقتل عددا من السلالات البكتيرية.يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضادا للفيروسات، ومضادا حيويا يعالج العدوى بالجهاز التنفسي، والحساسية، ويعالج السعال.