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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دراسة 30 ألف عينة مياه لـ«مراقبة الجودة» في المنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية من أهم أولويات الشركة، حيث تقوم المعامل المنتشرة بجميع مناطق الخدمة برفع عينات دورية لتحليلها، بالإضافة إلى المعمل المركزي بديوان عام الشركة الذي يقوم بقياس دقة نتائج تحاليل هذه العينات.

وأوضح الشهاوي، أنه تم رفع حوالي 30 ألف و213 عينة من مياه الشرب خلال النصف الأول من عام 2020 من طرود المحطات والشبكات، بالإضافة إلى رفع 17738 عينة كل ساعتين من طرود محطات المياه حفاظًا على جودة المياه المنتجة، مشيرا إلى قيام قطاع المعامل بوضع خطة دورية لغسيل 121 خزانًا علويًا و104 خزانات أرضية، بالإضافة إلى الشبكات لضمان سلامة وجودة المياه.

وأكد، أن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقًا للإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة وتتضمن إتمام عملية الغسيل والتطهير للتأكد من سلامة ومأمونية المياه وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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