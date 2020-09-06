روسيا تتهم ألمانيا بتعطيل جهود التحقيق في قضية نافالني

اتهمت روسيا ألمانيا، اليوم الأحد، بتعطيل جهود التحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني بعدما أمهلت ألمانيا الكرملين بضعة أيام لتقديم توضيحات أو مواجهة عقوبات.وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك أن "برلين تعطّل عملية التحقيق التي تدعو إليها فهل الأمر متعمد؟، واذا كانت الحكومة الالمانية صادقة في تصريحاتها، فيجب ان تكون مهتمة باعداد استجابة لطلب المدعي العام لروسيا في اقرب وقت ممكن"وكان الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، تعرض لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك (سيبيريا) إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة، ثم نُقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".