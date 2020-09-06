رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم ألمانيا بتعطيل جهود التحقيق في قضية نافالني

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
وسام عطية
طباعة
اتهمت روسيا ألمانيا، اليوم الأحد، بتعطيل جهود التحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني بعدما أمهلت ألمانيا الكرملين بضعة أيام لتقديم توضيحات أو مواجهة عقوبات.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك أن "برلين تعطّل عملية التحقيق التي تدعو إليها فهل الأمر متعمد؟، واذا كانت الحكومة الالمانية صادقة في تصريحاتها، فيجب ان تكون مهتمة باعداد استجابة لطلب المدعي العام لروسيا في اقرب وقت ممكن"

وكان الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، تعرض لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك (سيبيريا) إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة، ثم نُقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

موضوعات متعلقة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

«حتة حشيش» تسمم طفلة فى القاهرة الجديدة.. ووالدها: «بتعاطى»

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تشيلي

العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت بناميبيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر