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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاهر السرطان.. محافظ الغربية يكرم الطالب محمد علي سعد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم الطالب محمد علي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه الطالب محمد علي سعد ابن قرية بشيش الذي انتصر على مرض سرطان الدم بعد عامين ونصف بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع، ورغم تدهور حالته الصحية إلا أنه أصر على استكمال الدراسة وحصل على مجموع 404 درجات لتحقيق حلمه بالدراسة في كلية طب الأسنان.

وخلال المقابلة قدم المحافظ الشكر لوالدة الطالب لكونها أمًا مثالية استطاعت بعد وفاة زوجها أن تربي أولادها الثلاثة حتى التحقا اثنان منهم بكلية الطب بالإضافة إلى التحاق محمد بكلية طب الأسنان.

وفي نهاية المقابلة قام السيد المحافظ بتكريم الطالب محمد علي ووالدته، مؤكدا أن مكتبه مفتوح في أي وقت له ولغيره من الشباب المتميز الذي يكافح ويصر على تحقيق أحلامه.

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