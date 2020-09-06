إزالة 95 فدان مزارع سمكية على أراض زراعية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، في تنظيم الحملات لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضاف المحافظ، في بيان، أن تلك الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.وأوضح المحافظ، أن أحياء المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نجحت على مدار يومين في تنفيذ 40 إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي ومخالفات تنظيم على أراضي وأملاك الدولة بأحياء الزهور والمناخ والعرب والشرق، بالإضافة إلى إزالة عدد من المباني العشوائية بمنطقه القابوطي بمساحة 825 مترا، كما تم هدم وإزالهة مقهى مخالف على مساحة 48 مترا، تنفيذا للقرار رقم 350 لسنة 2019 بمنطقة السيد متولي، إلى جانب إزالة 95 فدان مزارع سمكية مخالفة بجنوب المحافظة.