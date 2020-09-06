إزالة 762 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 762 حالة تعد على الأراضي، منها 182 حالة على أملاك الدولة على مساحة 45834 مترًا، و578 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 310 فدادين و32 سهما.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى بالتعاون مع مديرية الأمن، وسيتم إزالتها بصفة يومية بالمراكز والقرى، يترأسها رؤساء المدن والمراكز الشرطية، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود تعديات لا على أراضي زراعية، ولا مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، وأنه وجه بسرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فالدولة لن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية.وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، وسيتم إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضي.