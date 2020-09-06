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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لاستكشاف فرص التعاون.. أكبر بنكين في إسرائيل يتجهان للإمارات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يتوجه رئيسا بنكي "هبوعليم" و"لئومي" الإسرائيليين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الجاري، في أول زيارة من نوعها منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما.

ويغادر وفد يقوده بنك "هبوعليم" في الثامن من سبتمبر ليزور أبوظبي ودبي حيث سيجتمع مع مسؤولين حكوميين وتجاريين فضلا عن رؤساء البنوك الكبرى في الإمارات.

ووصف الرئيس التنفيذي للبنك دوف كوتلر اليوم الأحد الزيارة بأنها "فرصة فريدة لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي بين بلدينا وأنظمتهما المالية، مما سيحقق النمو الاقتصادي للطرفين"، مضيفا أن ثمة "رغبة ثنائية عاجلة" لإقامة علاقات اقتصادية قوية.

يرأس الوفد الثاني الرئيس التنفيذي لبنك لئومي ويُجري زيارته في 14 سبتمبر.

وقال البنك إنه يأمل في أن يمهد الاتفاق الدبلوماسي لتعاون في المجالات المالية وفي التكنولوجيا والصحة والسياحة والزراعة والصناعة.

كانت إسرائيل والإمارات أعلنتا في أغسطس تطبيع العلاقات الدبلوماسية والشروع في إقامة روابط جديدة واسعة النطاق بموجب اتفاق بوساطة أمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف دعم الاستثمار بين البلدين.

وقال بنك أبوظبي الأسبوع الماضي إنه سيشرع في مناقشات مع بنكي هبوعليم ولئومي.

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