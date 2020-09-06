486 إصابة جديدة بكورونا في البرتغال

سجلت السلطات البرتغالية 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث تعد أكبر زيادة في عدد الحالات اليومية منذ انتهاء العزل المنزلي في مايو الماضي.ونقلت قناة "فرانس تي في إنفو" عن وزارة الصحة البرتغالية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الحالات المصابة والمؤكدة بلغ حتى الآن 59943 حالة، موضحة أن أغلبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا والتي تم تحديدها تم تسجيلها في لشبونة والمناطق المجاورة لها وكذلك في شمال البلاد، حيث تقع "بورتو" ثاني أكبر مدينة في البرتغال.من جانبها، قررت السلطات البرتغالية فرض قيود أكثر صرامة مرة أخرى لمواجهة العديد من حالات تفشي الفيروس في لشبونة، وذلك دون الإعلان عن تفاصيلها بعد حيث من المقرر أن تفرض خلال شهر سبتمبر الجاري ولا سيما بمناسبة استئناف العام الدراسي وعودة الطلبة إلى المدارس.كانت البرتغال، التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، قد سجلت حتى الآن 1838 وفاة وهو معدل وفيات أقل بكثير مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى.