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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قناة MBC تتفاوض مع ياسر جلال لتقديم عمل رمضانى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
دعاء عبد المقصود
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بدأت قناة MBC مفاوضات مع الفنان ياسر جلال لتقديم عمل درامي خلال موسم رمضان المقبل خاصة بعد اعتذاره عن تقديم مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد".

وقال مصدر من القناة لـ"الدستور" إن ياسر جلال وافق بشكل مبدئي على العرض ويجري حاليا التحضير للعمل المتوقع أن ينتمي إلى الدراما، وينتظر كتابة المعالجة الدرامية للعمل قبل التوقيع بشكل رسمي للقناة.

من جهة أخرى يبحث ياسر جلال عن سيناريو سينمائي للعودة إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، لتركيزه على تقديم الأعمال الدرامية على شاشة التليفزيون.

وأضاف مصدر لـ"الدستور" أنه يفاضل حاليًا بين عدد من السيناريوهات السينمائية لاختيار المناسب، مؤكدًا أنه يقدم فيلمًا ينتمي إلى أعمال الأكشن، ولكنه لم يستقر على سيناريو بعينه حتى الآن.

يذكر أن ياسر جلال قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل "الفتوة" والذي حقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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