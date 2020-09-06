رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل مبيض محارة: كان عايز ياكل عليا فلوسى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
المتهم
المتهم
حسام التمساح
طباعة
أدلى المتهم بقتل مبيض محارة بمنطقة عزبة الهجانة باعترافات تفصيلية، اليوم الأحد، أمام النيابة العامة.

قال المتهم: "أنا والمجني عليه شغالين مع بعض وطلب مني فلوس ولما طلبت منه الفلوس رفض ردها وكان عاوز ياكل عليا فلوسي فنشبت مشاجرة بيننا ولم أقصد قتله".

وكانت نيابة مدينة نصر أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها.

ودلت التحريات أن المتهم توجه للمجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

مطالبات بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية بسبب الفيضانات

سعر الملصق الإلكتروني للمرور.. وآخر موعد لتركيبه

«الصحة»: 16 وفاة و130 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

قطع المياه عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الصحة الإنجابية للأم

كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تشيلي

العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت بناميبيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

دور النشر تدعم الأعمال الأدبية الفائزة بالمسابقات المحلية

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر