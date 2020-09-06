المتهم بقتل مبيض محارة: كان عايز ياكل عليا فلوسى

أدلى المتهم بقتل مبيض محارة بمنطقة عزبة الهجانة باعترافات تفصيلية، اليوم الأحد، أمام النيابة العامة.قال المتهم: "أنا والمجني عليه شغالين مع بعض وطلب مني فلوس ولما طلبت منه الفلوس رفض ردها وكان عاوز ياكل عليا فلوسي فنشبت مشاجرة بيننا ولم أقصد قتله".وكانت نيابة مدينة نصر أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها.ودلت التحريات أن المتهم توجه للمجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.