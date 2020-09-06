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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطوير جلد يستشعر الألم لصناعة الأطراف الصناعية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
جلد يستشعر الألم
جلد يستشعر الألم
وكالات
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طور فريق من الباحثين في استراليا نوعيًا جديدًا من الجلد الصناعي يمكنها التفاعل مع الألم على غرار البشر، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام ابتكار أطراف صناعية أفضل وروبوتات وبدائل للجلد البشري.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا أن فريقا بحثيا من جامعة "أر.إم.أي.تي" في مدينة ملبورن الأسترالية استطاع تقليد الطريقة التي يشعر بها الجلد البشري بالألم.

وأكد رئيس فريق الدراسة مادهو بهاسكاران أن النموذج يمثل تطورا ملموسا نحو الجيل المقبل من تقنيات الطب الحيوي والروبوتات الذكية، موضحا أن الجلد أكبر عضو استشعار في الجسم البشري، ويتميز بمواصفات مركبة تعمل كوحدات استشعار سريع لإرسال تحذيرات في حالات العرض للنار أو الإصابة بالجروح.

وأضاف أن الجلد الصناعي الجديد يمكنه التفاعل بشكل فوري بمجرد الشعور بالضغط والحرارة والبرد، ويحتوي النموذج على شرائح إلكترونية قابلة للتمدد متصلة بوحدات ذاكرة طويلة المدى، فضلا عن وحدات لاستشعار الحرارة والبرودة.

ويقول الباحث أطوار رحمن عضو فريق الدراسة: "في حين أن بعض التقنيات الحالية تستخدم الإشارات الكهربائية لتقليد درجات الألم المختلفة، فإن التقنية الجديدة يمكنها التفاعل مع الضغط الميكانيكي والحرارة والألم، وتقديم رد فعل إلكتروني صحيح".

وأضاف أن هذا يعني أن الجلد الصناعي الجديد يمكنه تمييز الفارق بين اللمس الرقيق والوخز بالأصابع من ناحية وبين الطعن أو الجرح من ناحية أخرى على سبيل المثال، وهذا النوع من التمييز لم يتم تحقيقه من قبل بطريقة إلكترونية".

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