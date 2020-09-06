8.6 % انخفاض في عجز الميزان التجاري ليونيو 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.6%.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9% حيـث بلغت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (فواكه طازجة 10.5%، ملابس جاهزة 2.5%، البترول الخام 46.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%).وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0%، منتجات البان بنسبة 29.3%، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8%).وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3% حيث بلغت 5.56 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.6%، ذرة بنسبة 2.9%، البترول الخام بنسبة 24.5%، قمح بنسبة 5.3%).بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلية 18.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8%، فول صويا بنسبة 118.9%).