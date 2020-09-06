إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 276 ألفا و338

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 276 ألفا و338 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و534 وتعافى 209 آلاف و610 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.