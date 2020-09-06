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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 43 ألفا و957

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 43 ألفا و957 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2013 وتعافى 37 ألفا و100 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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