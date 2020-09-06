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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل واقعة الطعن الكبيرة في بريطانيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
حادث طعن في برمنجهام
حادث طعن في برمنجهام البريطانية
عبير سليم
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أعلنت شرطة مدينة برمنجهام في بريطانيا، اليوم الأحد، عن ما أسمته بـ"واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان، نقلته وكالة "رويترز" للأنباء: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام".

وأضافت: "تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وتابعت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

وكان قد وقع منذ فترة حادث طعن فى برودجيت بوسط لندن، وقالت الشرطة البريطانية، إن من المعتقد تعرض شخصين للطعن فى "حادث منفرد" بوسط لندن، وإصابتهما بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث فى برودجيت بوسط لندن، وحثت الناس على تجنب المنطقة وانتشار سيارات الإسعاف بالموقع.

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن شخصين تعرضا للطعن فى الحى المالى بلندن، وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.

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