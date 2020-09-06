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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 جنود في هجومين منفصلين لبوكو حرام في تشاد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
بوكو حرام
بوكو حرام
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قتل 6 جنود تشاديين في هجومين منفصلين شنتهما جماعة بوكوحرام شمال وجنوب البلاد.

وقال علي مايد كيبر حاكم منطقة "تيبستي" - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - إن 3 مسلحين اعترضوا مركبة تابعة لأجهزة الاستخبارات في "كوري" الجمعة الماضية حيث أطلقوا النار وقتلوا 3 جنود وأصابوا اثنين بجروح.

وأضاف الراديو أن الجنود في تشاد يتعرضون لهجمات يشنها عادة متمردون أو عمال مناجم ذهب يقومون بأنشطة غير شرعية.. موضحا أن مركبة للجيش مرت أمس السبت، في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر والكاميرون، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 8 آخرين بجروح، بحسب المسؤول المحلي "يعقوب محمد".

يذكر أن تمرد جماعة "بوكو حرام"، الذي انطلق من شمال شرق نيجيريا عام 2009، أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين، واتسعت رقعة العنف لاحقا لتصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

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