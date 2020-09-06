إصابات بحادث طعن في برمنجهام البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية صباح اليوم الأحد إصابة عدد من الأشخاص جراء اعتداءات طعن في مدينة برمنجهام.وذكرت شرطة ويست ميدلاندز، على حسابها على موقع تويتر:"نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بإعلان عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.. جميع خدمات الطوارئ تعمل معا في مكان الحادث، وتتأكد من أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية".