كوريا الجنوبية تتأهب لإعصار «هايشن»

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأحد، حالة التأهب، مع تحرك إعصار "هايشن" القوي شمالًا، وسط توقعات بأنه سيؤثر قريبًا وبشكل مباشر على شبه الجزيرة الكورية.وذكر بيان أصدرته وكالة الأرصاد الجوية الكورية ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار العاشر لهذا الموسم إلى المياه الواقعة بين جزيرة "جيجو" الجنوبية ومنطقة "كيوشو" في اليابان صباح غد الإثنين، ومن المحتمل بعد ذلك أن يتجه شمالًا فوق البحر الشرقي، رغم التوقعات السابقة بوصوله إلى شبه الجزيرة الكورية، كما أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية طوال غد.ورفعت هيئة الغابات الكورية حالة التأهب للانهيارات الأرضية إلى درجة "الجدية"، وهي الأعلى في النظام المكون من 4 مستويات، في مناطق "جيجو" و"بوسان" و"أولسان" وإقليمي "كيونج سانج" الشمالي والجنوبي وإقليم "كانج وون" وإقليم "جولا" الجنوبي، ورفعت حالة التأهب إلى درجة "المراقبة" في العاصمة سول و10 مدن وأقاليم رئيسية أخرى، حيث من المتوقع هطول أكثر من 300 مليمتر من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية، وسيكون إعصار "هايشن" الثاني الذى يضرب البلاد خلال أسبوع.من جانبه، قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية بارك تشونج-هو "من المتوقع حدوث أضرار جسيمة، فربما يكون الإعصار هذه المرة أكثر خطورة من الإعصار السابق الذي أثر على كوريا الجنوبية، بعد فترة وجيزة من نهاية الرياح الموسمية"، مضيفًا أنه "من المهم منع الأضرار من خلال الإخلاء الاستباقي للمواطنين، إلى حد يمكن أن يعتبر إفراطًا في الحذر".