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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قلة النوم مرتبطة بضغط الدم المرتفع

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
قلة النوم
قلة النوم
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أفادت دراسة طبية حديثة إرتباط إضطرابات النوم وضغط الدم المرتفع، فضلا عن التغيرات فى التركيبة المعوية الميكروبية لديهم.. تشير التركيبة الميكروبية المعوية إلى مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التى تعيش فى الأمعاء.

وفي الدراسة الحالية، هدف فريق بحثي جديد إلى تحديد ما إذا كانت فترة 28 يومًا من النوم المتقطع قد غيرت الميكروبات في الفئران.. كما سعوا إلى تحديد السمات البيولوجية المرتبطة بالتغيرات غير المرغوب فيها في ضغط الدم الشرياني.. وباستخدام الفئران، تسبب الباحثون في تعطيل فترات نومهم، حيث أن الفئران هي ليلية، لذلك تم تصميم التجارب للتدخل في فترات نومهم أثناء النهار.. وقد تم الإستعانة بأجهزة تعمل عن بعد لقياس مستويات نشاط الدماغ، وضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى الفئران.. كما تم إجراء تحليل للبراز لفحص التغيرات فى المحتوى الميكروبي.

وقال الباحثون أنه عندما كان لدى الفئران جدول نوم طبيعى، تمتع الفئران بمعدلات ضغط منتظمة، مقارنة بالفئران التى عانت من اضطراب أنماط النوم.

وقالت الدكتورة كاثرين.إيه ماكي - الأستاذ في كلية الطب جامعة (إلينوي) الأمريكية - "تشير النتائج المتوصل إليها إلى أن أنماط النوم تلعب دورا هاما فى استقرار معدلات ضغط الدم".

ووفقًا للدراسة، تم العثور أيضًا على تغييرات غير مرغوب فيها في ميكروبيوم الأمعاء - المادة الوراثية لجميع البكتيريا التي تعيش في القولون فى حال اضطراب النوم.

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