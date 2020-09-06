ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ298 ألفا و274

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 298 ألفا و274 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و340 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 130 ألفا و483 إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 97 ألفا و118 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 13 ألفا و157 حالة.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.