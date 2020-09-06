90.6 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 90 ألفا و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و113 ألفا و811 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية - في بيان وفق ما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 1065 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 70 ألفا و626 حالة.كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.