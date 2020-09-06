هاريس: لن أثق فى ترامب بشأن أى لقاح لكورونا قبل الانتخابات

أعلنت المرشّحة الديموقراطيّة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أنّه في حال توافَر لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 3 نوفمبر، فهي لن تثق بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب بشأن سلامة هذا اللقاح وفعاليّته، مشدّدةً على وجوب صدور التقييم عن مصدر موثوق به.وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قالت هاريس: «لن أثق في دونالد ترامب، وسيتعيَّن أن تكون المعلومات التي تتحدّث عن فعاليّة اللقاح وسلامته صادرة عن مصدر موثوق به، لن أوافق على كلامه».وكانت السلطات الصحّيّة الأمريكية طلبت من حكومات الولايات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون جاهزة، بحلول الأول من نوفمبر، لتوزيع لقاح محتمل مضادّ لمرض «كوفيد-19».وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي»، في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات الأسبوع الماضي إنّه يطلب منها بصورة عاجلة أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مرافق توزيع اللقاح المرتقب عملانية بالكامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.ولفت «ريدفيلد»، في رسالته، إلى ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية، وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكّن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدّد، والذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية.وكان الرئيس دونالد ترامب، المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في الثالث من نوفمبر، قال الأسبوع الماضي، إنّ الولايات المتحدة سيكون لديها هذا العام لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ.وتتسابق شركات عدة لإنتاج لقاح مضادّ لـ«كوفيد-19»، لكنّ معظم هذه اللقاحات لا تزال في مرحلة التجارب السريرية، ما يعني أنّه ليس مؤكّدًا حتى اليوم أنّ أحدها سيكون فعّالًا وآمنًا، لكنّ السلطات الأمريكية تفضّل، من أجل توفير الوقت الثمين جدًا في المعركة ضد الفيروس الفتّاك، أن تكون جاهزة للبدء بتوزيع اللقاح ما أن تثبت فعاليته.وقال الطبيب أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأمركيي للأمراض المعدية في مناسبات عدة، إن اللقاح يجب أن يكون جاهزًا بين نهاية العام 2020 والنصف الأول من العام 2021، وأضاف:«أعتقد أنه بحلول نهاية العام الحالي، سنشعر بالراحة لأنه سيكون لدينا لقاح آمن وفعال».