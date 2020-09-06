المكسيك تسجل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67326، والإصابات إلى 629409 منذ بدء تفشي الفيروس.وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.