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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: علاج أول طفل فى العالم من الالتهابات الناجمة عن كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت الإمارات عن شفاء أول طفل في العالم كان يعاني من لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيه العلاج في مستشفى الجليلة بدبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أفاد أحد المستشفيات للأطفال، أنه تم علاج وشفاء أول حالة في العالم لمتلازمة الالتهابات المتعددة الناتجة عن فيروس كورونا، وهي لطفل مواطن يدعى عبدالعزيز.

وأشارت إلى أن مثل هذه الحالات تعتبر نادرة جدا، وأوضحت أنه "تم تطبيق العلاج بطريقة مبتكرة قام بها أطباء المستشفى وجار تسجيلها في المجلات العلمية المحكمة ليستفيد منها الأطباء حول العالم".

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية والالتهابات، وليد أبوحمور، إن الطفل أدخل إلى المستشفى وكان وضعه الصحي في حالة حرجة للغاية بسبب وجود التهابات في أعضاء الجسم كافة، وقد أصبح المرض مستعصيا ومقاوما لكل العلاجات المتعارف عليها.

وأضاف أبوحمور: "وهنا فكرنا في عمل تبديل لبلازما الطفل، وخلال أسبوعين بدأ الطفل يستجيب تدريجيا للعلاج الجديد إضافة للعلاج الطبيعي.. والطفل تعافى الآن".

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