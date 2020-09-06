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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يطالب بطرد مراسلة فى «فوكس نيوز» بسبب قدامى المحاربين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "فوكس نيوز" بطرد مراسلتها جينيفر جريفين التي أكدت ادعاءات إعلامية تفيد بأن الرئيس الجمهوري أهان قدامى المحاربين.

وتعرض ترامب لموجة انتقادات حادة بعد نشر مجلة "ذي أتلانتك" تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بـ"الفشلة" و"المغفلين"، وذلك عندما تخلف عن زيارة مقبرة عسكرية أمريكية خارج باريس خلال زيارته فرنسا في نوفمبر 2018.

وكان التبرير الرسمي حينها لعدم زيارته المقبرة العسكرية أن الطقس كان سيئا.

وأفادت جينيفر غريفين مراسلة "فوكس نيوز" بأن اثنين من مسؤولي الإدارة السابقين أكدا لها أن الرئيس "لم يكن راغبا بركوب السيارة والذهاب لتكريم الجنود الأمريكيين القتلى"، ما يعني أن الطقس لم يكن السبب.

كما أبلغها مسؤول بأن ترامب استخدم كلمة "مغفلين" لتشويه سمعة قدامى المحاربين، لكن في سياق مختلف يتعلق بحرب فيتنام.

ونقلت عن المسؤول الذي لم تسمه قوله "عندما تحدث الرئيس عن حرب فيتنام قال إنها حرب غبية، وكل من ذهب إلى هناك كان مغفلا".

واعتبر المسؤول أنها "كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس.. هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب لماذا قد يموت أشخاص من أجل وطنهم، فالأمر لا يستحق".

وقال ترامب في تغريدة غاضبة "جينيفر جريفين يجب أن تطرد بسبب هذا النوع من الصحافة.. هي حتى لم تتصل بنا من أجل التعليق.. فوكس نيوز انتهت".

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