«تطوير وتنمية».. عروس البحر المتوسط تُتوج بالمشروعات القومية

سلسلة المشروعات القومية لم تقتصر فقط على محافظة القاهرة أو الجيزة، إذ طالت عجلة الإصلاح الاقتصادي جميع محافظات الجمهورية، ومنها عروس البحر المتوسط التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وأبرزها مشروع تطوير ترعة المحمودية، ومشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير للإسكان.نقلة نوعية كبيرة تشهدها محافظة الإسكندرية في مختلف المجالات، بعدما عانت من الإهمال والتجاوزات في مختلف مناطق المحافظة، استعرضت «الدستور» في التقرير التالي أبرز المشروعات التنموية التي اُفتتحت مؤخرًا في تلك المحافظة.محمد الشيخ، مهندس مدني، وصف مشروع تطوير محور المحمودية بأنه المشروع الأضخم في مصر على مدار السنوات الماضية؛ مرجعًا ذلك إلى حجم المشروع وأهميته، وكذا المبالغ المالية التي رصدها لتمويل مشروع في حجم مشروع محور المحمودية.وذكر «الشيخ»، أن مشروع تطوير محور المحمودية تكمن أهميته في القضاء على مناطق العشوائيات ومستنقعات المخلفات، وأيضًا الأسواق العشوائية التي من شأنها أن تضر الصالح العام على طول ترعة المحمودية، والتي تم استبدالها بأسواق أخرى آدمية ومنظمة.وأوضح«الشيخ»، أن طول محور المحمودية يبلغ نحو 21 كيلو مترًا، يبدأ من تقاطع الكوبري الدولي الساحلي بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى نهاية المحور بمنطقة الدخيلة عند الكيلو 77 في غرب ترعة المحمودية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة إنشاء المناطق الخدمية بطول المحور.من جانبه، أوضح المهندس محمود لطفي، مهندس مدني، أن مشروع تطوير محور المحمودية من أضخم المشروعات التي شارك فيها طيلة سنوات عمله كهندس، إذ أن المحور يبدأ من منطقة الدخيلة شرقًا مرورًا بالعديد من المدن وصولًا إلى ترعة المحمودية غربًا.وذكر «لطفي»، أن أبرز العقبات التي واجهت معظم المشاركين في المشروع، هي أعمال البينة التحتية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وغيرها من خدمات المرافق الأخرى التي تم رفع كفاءتها، وتأسيس المحور وتنفيذه دون المساس أو الإضرار بها.أما المهندس يونس محمد، الذي شارك في مشروع بشائر الخير، أوضح أن هذا المشروع أيضًا يُصنف من أبرز وأضخم المشروعات في محافظة الإسكندرية، إذ تم تنفيذه على ثلاث مراحل مختلفة، لافتًا أن المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير تقع في منطقة مأوى الصيادين بالقبارى غرب الإسكندرية.وذكر «يونس» أن المرحلة الثالثة من بشائر الخير بالإسكندرية تضم قرابة تجمع 200 عمارة بإجمالي 10624 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع للوحدة، مضيفًا أن التجمع العمراني بأكمله مجهز بأفضل الخدمات والمرافق كالمدارس والمساجد والكنائس، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية.وتخطت المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية حاجز الـ 54 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، وأدت إلى نقلة نوعية كبرى للمحافظة في كافة المجالات من حيث أعمال الرصف للطرق الرئيسية والداخلية، ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، ومدن بشاير الخير 1و2و3، والمحاور المرورية والكبارى الجديدة، ومازالت الإسكندرية تشهد تنفيذ مشروعات تنموية آخرى، وبنهاية 2020 سيتضاعف هذا الرقم بانتهاء والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة تحت الدراسة.يُصنف مشروع محور المحمودية بالمشروع الأعظم والأكبر بالإسكندرية، بتكلفة 5 مليارات جنيه، ثم «بشاير الخير 5» الجارى تنفيذها بتكلفة 5 مليارات و100 مليون جنيه، ومشروع مدينة «العامرية» بمساحة 520 فدانًا بما يمثل مدينة سكنية جديدة غرب الإسكندرية، حيث ستضم تنفيذ مشروع بشاير الخير 6و7 و8 و9 بما يمثل نقلة نوعية كبرى غرب الإسكندرية بالكامل، وجارى البدء في إعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع، بالإضافة إلى عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية غرب الإسكندرية.