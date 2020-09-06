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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق مراكب أثناء تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب فى تكساس ولا إصابات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
تظاهرة بحرية مؤيدة
تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكيّة أنّ مجموعة قوارب صغيرة كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس، دعمًا للحملة الانتخابيّة للرئيس دونالد ترامب، واجهت عددًا من الصعوبات، تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرّب المياه إلى عدد آخر، في حوادث لم تتسبّب بأيّ إصابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مكتب شريف مقاطعة تريفيس، إنّه "استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض (المائي) المؤيّد لترامب في بحيرة تريفيس"، مشيرًا إلى "غرق قوارب عدّة".

وقالت كريستين دارك، المتحدّثة باسم مكتب الشريف، إنّ لا دليل على أنّ ما حدث مُفتعَل.

ولم تُسجّل أيّ إصابات أو حالات طارئة خلال العرض المائي في البحيرة الواقعة شمالي غرب أوستن.

وأضافت دارك أنّ "بعض القوارب تسرّبت إليه المياه، وأنّ عددًا آخَر تعطّل، في حين جنحت قوارب أخرى. كان الوضع مزيجًا من كلّ شيء".

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