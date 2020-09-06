مقتل اثنين من العناصر الإجرامية فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالشرقية

لقي عنصرين شديدي الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالشرقية.ورصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدى الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوي) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لإسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي حال شروعهما في لستقلال إحدى السيارات يستخدمانها في نشاطهما الآثم.ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة، واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادي أم قمر وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن.