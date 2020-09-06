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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سانوفى» الفرنسية تحدد سعر لقاحها المحتمل ضد كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
شركة سانوفي
شركة سانوفي
وكالات
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قال رئيس شركة "سانوفي" الفرنسية أوليفييه بوجيو، إنه من المرجح أن يكون سعر اللقاح المحتمل الذي تطوره شركته لمحاربة فيروس كورونا، أقل من 10 يورو لكل جرعة.

وأضاف بوجيو لراديو "فرانس إنتر": "السعر لم يحدد بالكامل.. نحن نقيم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة.. سيكون أقل من 10 يورو (ما يعادل 11.80 دولار أمريكي)"، وصرح بأن ملايين الأشخاص إن لم يكن المليارات يحتاجون اللقاح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار في يونيو الماضي أحد مصانع شركة المستحضرات الطبية الفرنسية، حيث ذكرت "سانوفي" حينها أنها ستستثمر 610 ملايين يورو في الأبحاث المتعلقة بتطوير اللقاحات وإنتاجها في البلاد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية ومنافستها البريطانية "غلاكسو سميثكلاين" أنهما اتفقتا على صفقة بقيمة مليار يورو مع الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

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