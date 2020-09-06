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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيكتوريا الأسترالية تسجل 5 وفيات و63 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:58 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي
جميع أنحاء البلاد إلى 753.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.

وكان من المتوقع أن يحدد رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز، اليوم الأحد، مسار الخروج من قيود المرحلة الرابعة المفروضة على مدينة ملبورن عاصمة الولاية.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في أغسطس الماضي، في 13 سبتمبر الجاري.

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