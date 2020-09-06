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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تطلق حملة «أرضنا عرضنا» بمناسبة يوم الفلاح المصرى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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تطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة تنميتها وليس إهدارها أو الاعتداء عليها، وذلك بمناسبة يوم الفلاح المصري الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام.

وصرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، بأن الحملة تنطلق تحت عنوان "أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها"، موضحا أن هدفها قصد التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها.

وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى بيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "إذا قامت الساعة وفِي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وذلك كله لما للزراعة من أهمية بالغة في قوام حياة الأفراد والدول.

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