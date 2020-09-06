التعاون السعودى يستعين مؤقتا بمدرب الجبلين لإنقاذه من الهبوط

أعلن نادي التعاون الاستعانة بشكل مؤقت بالبرتغالي فيليب جوفيا مدرب الجبلين في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم على أمل إنقاذه من الهبوط.وصرح التعاون أن الإدارة توصلت لاتفاق مع نادي الجبلين باستعارة جوفيا لقيادة الفريق أمام الفيحاء وقدمت الشكر لإدارة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية.وخسر التعاون تسع مرات في آخر عشر مباريات ليتراجع بشدة في جدول الترتيب ويصبح في المركز 12 برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز 14 والقابع في بداية منطقة الهبوط.وقبل إقامة الجولة الأخيرة، يملك ضمك والفيحاء والتعاون والاتحاد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفتح عاشر الترتيب. وتأكد هبوط الحزم والعدالة إلى الدرجة الثانية ويتبقى تحديد الهابط الثالث.وكان التعاون أقال مدربه فيتور كامبيلوس منذ أسبوع واحد وتولى عبد الله عسيري المسؤولية بشكل مؤقت قبل أن يخسر 1-صفر أمام الفتح يوم الجمعة ويزداد موقفه سوءا في جدول الترتيب.والتعاون الفريق الوحيد الذي خسر كل مبارياته السبع منذ استئناف الدوري السعودي عقب توقف طويل بسبب جائحة "كوفيد-19".