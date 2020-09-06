رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صحة غزة» تحذر من الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
كورونا في غزة
كورونا في غزة
وكالات
طباعة
حذر الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، من أن حالة الاستهتار بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، ستؤدي لانعكاسات صعبة للغاية ستضغط بقوة على المنظومة الصحية.

وأوضح "القدرة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا"، أن هناك تزايدًا في أعداد المصابين بقطاع غزة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يسجلون كل يوم أكثر من 100 إصابة، وهذا ينذر بخطر.

وجدد "القدرة" التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتسجيل تراجع في منحنى التفشي.

وأضاف أن "الاختلال في انتشار الوباء بمحافظات القطاع يعود لتفاوت التزام المواطنين بالتعليمات من منطقة لأخرى".

وأوضح أن "كسر حلقات التفشي مسئولية وطنية وأخلاقية على الجميع، حتى لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية".

وأكد أن وزارتي الصحة والداخلية تعملان بكل مسئولية وعلى مدار الساعة من أجل كسر حدة انتشار الوباء بين المناطق، موضحًا أن العمل لا يزال مستمرا في تتبع الحالة الوبائية وكشف خارطة المخالطين.

وشدد على أن هذه المرحلة لا تعني التعايش مع الوباء، مبينا أنهم يعملون على احتوائه وحصره مع التخفيف المدروس لتلبية احتياجات المواطنين وأن هذا التخفيف المقيد بالإجراءات والضوابط على بعض المناطق سيتم متابعته وتقييمه أولا بأول تبعا للحالة الوبائية ودرجة التزام المواطنين.

موضوعات متعلقة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

تفاصيل مرض الالتهاب الخلوي الذي توفى به يوسف والي

السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للبحرين.. وتوافق وجهات النظر تجاه أزمات المنطقة

الصور

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

«الدكتورة فريدة».. حلم بائعة خضار لابنتها لدخول كلية الطب

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

الأكثر قراءة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

101 وفاة و46 مصابًا في سيول السودان

«الصحة»: 16 وفاة و130 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

الأبنة المدللة.. حكاية هويدا ابنة صباح التي تسببت في بيع منزلها

حكايات الشيخ النقشبندي مع السينما والرئيس السادات

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

منتخب موريتانيا يواجه نظيره السنغالى وديا 13 أكتوبر

«سيدات سلة الأهلى» يفوز على هليوبوليس بنصف نهائى دورى السوبر

عنوان مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2020

دراسة تكشف: فيروس يتسبب في أكثر من 250 ألف حالة سرطان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لمن يلومون فيروز.. زهقنا منكم جدًا
ماجد حبته
الأحمق قد ينتحر.. وينحر تركيا
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
المزيد

الثقافة

«اسكتش».. معرض يضم نوادر كبار التشكيليين 21 سبتمبر

مظاهرة حب لـ مجدي نجيب في افتتاح معرضه بجاليري قرطبة (صور)

وزيرة الثقافة تكرم 9 أيقونات فنية في يوم المسرح المصري

البجعة