«صحة غزة» تحذر من الاستهتار بإجراءات الوقاية من كورونا

حذر الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، من أن حالة الاستهتار بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، ستؤدي لانعكاسات صعبة للغاية ستضغط بقوة على المنظومة الصحية.وأوضح "القدرة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا"، أن هناك تزايدًا في أعداد المصابين بقطاع غزة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يسجلون كل يوم أكثر من 100 إصابة، وهذا ينذر بخطر.وجدد "القدرة" التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتسجيل تراجع في منحنى التفشي.وأضاف أن "الاختلال في انتشار الوباء بمحافظات القطاع يعود لتفاوت التزام المواطنين بالتعليمات من منطقة لأخرى".وأوضح أن "كسر حلقات التفشي مسئولية وطنية وأخلاقية على الجميع، حتى لا ندخل بمرحلة صعبة للغاية".وأكد أن وزارتي الصحة والداخلية تعملان بكل مسئولية وعلى مدار الساعة من أجل كسر حدة انتشار الوباء بين المناطق، موضحًا أن العمل لا يزال مستمرا في تتبع الحالة الوبائية وكشف خارطة المخالطين.وشدد على أن هذه المرحلة لا تعني التعايش مع الوباء، مبينا أنهم يعملون على احتوائه وحصره مع التخفيف المدروس لتلبية احتياجات المواطنين وأن هذا التخفيف المقيد بالإجراءات والضوابط على بعض المناطق سيتم متابعته وتقييمه أولا بأول تبعا للحالة الوبائية ودرجة التزام المواطنين.