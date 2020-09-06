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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل،عن تسجيل 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 30168 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4 ملايين و123 ألف حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت السلطات الصحية البرازيلية يوم 2 سبتمبر 46934 حالة، وفي 3 سبتمبر 43773، وفي 4 سبتمبر 50163.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 682 حالة، مقابل 1184 في إحصائية 2 سبتمبر و834 في 3 سبتمبر، و888 في 4 سبتمبر، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 126 ألفًا و203 أشخاص.

كما أعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى «COVID-19» بلغ حتى الآن مستوى 3 ملايين و269 ألفًا و207 أشخاص.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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