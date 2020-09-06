وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبلة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبلة 11 9 2020م.وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.