وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبلة
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
أميرة العنانيطباعة
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومعالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة المقبلة 11 9 2020م.
وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.