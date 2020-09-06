تفاصيل الاعتداء على مصرى بمنطقة الفحيحيل بالكويت (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف واقعة اعتداء شابين كويتيين على شاب مصري يعمل في أحد المحلات الألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت.وأظهر الفيديو المواطنين الكويتيين وهما يتحدثان إلى الشاب المصري وبعدها قاما بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما كان أحد أخر يقوم بتصوير الواقعة قبل أن يتدخّل الموجودين في المحل الألعاب الإلكترنية لمحاولة تهدئة الوضع.ونشر حساب وكالة تفتيش الكويت على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "تويتر" في الكويت مقطع الفيديو الذي يكشف الاعتداء على الشاب المصري، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة أو تصريح من أي جهة رسمية عن الفيديو حتى الآن.