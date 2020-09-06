ضياء رشوان: نعانى من فشل حزبى ذريع

شدد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على أن مصر تعاني من فشل حزبي ذريع بالمعنى الحرفي للكلمة، مضيفًا: "الحزب وظيفته الرئيسية السعي إلى الحكم عبر الانتخابات والقدرة على إقناع الناس، وهناك فشل ذريع في ذلك".ولفت "رشوان"، في حواره ببرنامج "المساء مع قصواء"، المعروض على قناة ten، إلى أن الحكم يعني الوصول للأغلبية البرلمانية، لكن إذا كان رئيس الدولة ينتمي لأي حزب فعليه بعد توليه الحكم أن يستقيل، لأنه وقتها أصبح رئيسًا للجميع لا لحزب بعينه.وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض أن يدعم أو يشجع أي حزب في مصر، متابعًا: "اسم الرئيس السيسي أكبر من أي حزب، والحزب لن يضيف له، لكن العكس هو ما سيحدث، فالحزب هو من سيستفيد من اسم السيسي".ولفت إلى وجود مشكلة تاريخية في تقبل الجمهور المصري للفكرة الحزبية، فالأحزاب في مصر لم تكن موجودة في الشارع، مشددًا على أن عملها موسمي وقت الانتخابات فقط وبعدها تختفي، كما أنه أن من بين 115 حزبًا هناك فقط جريدتين حزبيتين فقط هما "الوفد والأهالي".