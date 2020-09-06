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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ضياء رشوان: لا أتقاضى مليمًا واحدًا من «الصحفيين»

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:48 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
ايهاب مصطفى
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ردّ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على ما أثير بشأن تضخم ثروته بعد توليه أكثر من منصب، مشيرًا إلى أنه "لا يتقاضى مليما من النقابة، ده عمل تطوعي"، حسب وصفه.

وأضاف "رشوان"، في حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" المعروض على قناة ten: "أطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن يكشف للجميع حجم قروضي من البنوك".

وأوضح أنه مُعار من الأهرام إلى الهيئة العامة للاستعلامات، وعمل عامًا كاملًا دون أن يتقاضى أي أجر.

وأكد نقيب الصحفيين أنه عمل بما يكفي لاستعادة هيبة النقابة، متابعًا: "لا أعلم النتيجة فالمجتمع هو من يجب أن يجيب عن ذلك، لكن إحساسي أنني استطعت استعادة جزءًا من هيبة النقابة".

واستكمل: "الهيبة جزء من تأدية المهمة، فهيبة من غير مهمة تبقى فتونة وإحنا مش فتوات".

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